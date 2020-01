Assente con la Juve, ma nuova visita dà responso positivo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Si è conclusa con risultati soddisfacenti la nuova visita cui si è sottoposto oggi Gaetano Castrovilli dopo il malore che lo ha colpito sabato durante la gara con il Genoa, costringendolo a due giorni di ricovero in ospedale. Il controllo faceva parte di un programma prestabilito dalla Fiorentina insieme al lavoro personalizzato che il centrocampista ha già iniziato da qualche giorno al centro sportivo. Certa la sua assenza domenica per la trasferta con la Juve, il ritorno in gruppo è previsto dalla prossima settimana: l'obiettivo di Castrovilli è tornare a disposizione per la partita dell'8 febbraio con l'Atalanta. (ANSA).