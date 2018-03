Fiorentina-Crotone, i convocati di Pioli: assente anche Thereau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Crotone valida per la 30esima giornata di Serie A. Oltre agli squalificati Biraghi e Benassi, assenti per infortunio sia Badelj che Thereau.

Portieri - Cerofolini, Dragowski, Sportiello.

Difensori - Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti - Cristoforo, Dabo, Dias, Eysseric, Saponara, Veretout.

Attaccanti - Chiesa, Falcinelli, Lo Faso, Simeone, Zekhnini.