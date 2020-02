vedi letture

Fiorentina, Cutrone mostra le offese dei suoi ex tifosi: "Coronavirus. Raggiungi Astori"

Vergognosi attacchi da parte di alcuni tifosi del Milan nei confronti di Patrick Cutrone, dopo che quest'ultimo ieri sera ha procurato il rigore del pareggio della Fiorentina contro la sua ex squadra. Tanto che l'attaccante classe '98, pubblicando un'immagine tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha reso pubblico il commento di un tifoso che gli ha scritto: "Astori morto male. Cutrone lo deve raggiungere al più presto infame bastardo". Parole realmente deplorevoli, ad infangare la memoria dell'ex capitano viola, e non le uniche arrivate da alcuni suoi precedenti tifosi, avvelenati nei suoi confronti: come da lui stesso documentato, gli è stato anche augurato - non solo a lui, pure alla famiglia - di contrarre il Coronavirus.