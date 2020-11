Fiorentina, D. Lippi su Ribery: "I giocatori devono tornare nei loro ruoli. Lui va lasciato libero"

vedi letture

Davide Lippi, agente e intermediario che ha portato Franck Ribery alla Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del cambio viola in panchina e ovviamente anche del rendimento del francese: "Il cambio della guida tecnica è stato inevitabile e Prandelli è il tecnico giusto per mettere i giocatori nel loro posto. La squadra è di buona qualità, ha un bel mix giovani-vecchi e voglio vedere i risultati nel medio-lungo termine e per questo sono abbastanza soddisfatto, la situazione non potrà che migliorare, giudichiamola tra un anno esatto. Ribery? Va lasciato libero a giocare nella zona dove può far male. Giocare sotto punta o spalle alla porta a 60 70 metri, con i difensori italiani che lavorano tanto sul corpo lo limita. Lui è determinante negli ultimi 20 30 metri".