© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergono importanti notizie per quanto riguarda le condizioni di Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, che ha saltato la gara con il Sassuolo a causa di un trauma al fianco. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista burkinabè si è allenato quest'oggi a parte, ma già da domani rientrerà col gruppo e sarà a completa disposizione. Stefano Pioli potrà dunque contare su di lui per la partita contro l'Empoli del prossimo week-end: una notizia da non sottovalutare vista l'emergenza a centrocampo dei viola, orfani di Veretout ed Edimilson contro gli azzurri.