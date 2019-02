Fiorentina, Della Valle in visita alla squadra. Chiacchierata con i giocatori

© foto di Federico De Luca

Il Patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato nella prima mattinata di oggi al Centro Sportivo Davide Astori. È stata l’occasione per congratularsi nuovamente con la squadra e rimarcare la propria soddisfazione per la gara di sabato scorso contro il Napoli. Al tempo stesso ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati sui prossimi impegni di Campionato e Coppa Italia continuando a dimostrare sul campo le qualità e l’atteggiamento delle ultime partite. Il Patron viola ha anche consegnato a Mister Stefano Pioli un riconoscimento per celebrare le sue trecento panchine in Serie A.