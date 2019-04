Fiorentina, Diego Della Valle con la squadra in ritiro. Ora la rifinitura

© foto di Federico De Luca

Questa mattina - riporta il sito ufficiale del club - il patron della Fiorentina, Diego Della Valle ha raggiunto il Presidente Andrea Della Valle in hotel a Bergamo e si è fermato con la squadra. Il Patron ha parlato con i ragazzi e li ha incoraggiati in vista dell'importante sfida di questa sera in Coppa Italia contro l'Atalanta, per poi ripartire. La squadra in questo momento è in campo per la rifinitura: presenti a seguire la seduta il Presidente Andrea Della Valle, il Direttore Generale dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Club Manager Antognoni. Andrea Della Valle sarà, inoltre, questa sera allo stadio per seguire dal vivo la partita.