© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A seguito della frattura zigomatico-orbito-mascellare alla guancia destra, German Pezzella sarà operato domani. Non si conoscono i tempi di recupero ma con il campionato agli sgoccioli e poco da dire in classifica per la Fiorentina, difficilmente il club stringerà i tempi come fece dopo la lesione al collaterale di tre mesi fa (11 febbraio), durante la partita con il Napoli, evidenzia FirenzeViola.it.