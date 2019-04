Fiorentina, domenica sciopero del tifo: col Bologna 45' con curve vuote

Durissima presa di posizione dell'ATF (associazione tifosi Fiorentina) al termine della riunione organizzata ieri dall'associazione dei tifosi fiorentini alla luce dei recenti accadimenti all'interno della società viola. Come comunicato attraverso una nota, il tifo organizzato lascerà gli spalti vuoti dello stadio per tutti i primi 45' del derby dell'Appennino contro il Bologna di domenica in segno di protesta.