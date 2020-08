Fiorentina, dopo oltre sei mesi ecco il debutto da titolare di Agudelo

Uno dei temi maggiormente in grado di regalare attenzione a una partita che all'apparenza avrebbe poco da dire come quella in casa della SPAL, è il debutto da titolare nella Fiorentina del centrocampista offensivo Kevin Agudelo. Il colombiano classe '98, arrivato nella sessione invernale dal Genoa, è pronto ad esordire dal 1' dopo aver collezionato giusto qualche spezzone qua e là. Come ricorda anche il post ufficiale del club gigliato.