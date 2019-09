Record di abbonamenti negli ultimi vent'anni per la Fiorentina: lo comunica il club viola che ringrazia i propri sostenitori. Sono ben 28.026 i tagliandi stagionali staccati per i sostenitori gigliati. Nell'anno dell'arrivo della nuova proprietà americana firmata Rocco Commisso, Firenze risponde presente.

💜 GRAZIE FIRENZE: 28.026 abbonati, record degli ultimi 20 anni 🙏🏼⚜️

💜 THANK YOU FLORENCE: 28,026 season tickets sold... that’s the highest total in the last 20 years 🙏🏼⚜#ForzaViola #SerieA pic.twitter.com/XOX4C9G2sA

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 14, 2019