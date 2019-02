Fiorentina, emergenza difesa per il Napoli: si scalda Ceccherini

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla formazione della Fiorentina che sfiderà il Napoli. Anche ieri Vitor Hugo ha lavorato a parte: il brasiliano è in dubbio, si scalda Ceccherini per prenderne il posto. Milenkovic è infatti squalificato e come terzino destro giocherà Laurini.