Fiorentina, esposto in Procura contro il progetto del Centro Sportivo

Presentato da opposizioni; per sindaco è 'atto di ostilità'

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 18 DIC - Un esposto al prefetto di Firenze affinché valuti se vi sono stati comportamenti non legittimi sulla vicenda del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze). Lo hanno presentato nei giorni scorsi i capigruppo delle opposizioni nel consiglio comunale di Bagno a Ripoli, Alberto Acanfora (Gruppo misto-Fi), Paola Frosali (Lega) e Sonia Redini (Per una cittadinanza attiva). "Il sindaco in totale autonomia ha scelto di collocare il centro sportivo nell'area della piana - sottolineano i consiglieri in una nota -, in terreni che sono a tutt'oggi ancora agricoli, prendendo accordi direttamente con il presidente della Fiorentina, al quale ha pubblicamente assicurato la fattibilità dell'intervento" e "il consiglio comunale, quindi, è stato chiamato a pronunciarsi sul centro sportivo, e sul conseguente cambio di destinazione della maggior parte dei terreni, solo il 28 ottobre scorso, quando la Fiorentina aveva già comprato tutta l'area". "L'esposto ci sembra un atto dovuto", concludono i consiglieri, "ci siamo rivolti al prefetto affinché, nell'ambito dei suoi poteri di controllo sugli enti locali, valuti il comportamento del sindaco". Per il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l'esposto al prefetto "non è solo un atto di ostilità nei confronti del centro sportivo e della Fiorentina ma soprattutto nei confronti di Bagno a Ripoli, della sua comunità, delle prospettive di crescita future, e persino dell'intera città di Firenze e dei fiorentini. E' un atto da improvvisati che si basa sul niente ma che in maniera irresponsabile rischia tuttavia di rallentare, certamente non fermare, un investimento importante come quello della Fiorentina sul nostro territorio". (ANSA).