© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saranno in tutto 2.200 i tifosi viola presenti nel settore ospiti dello stadio Atleti Azzurri d'Italia giovedì 25 aprile per la partita di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Fiorentina, secondo riportato da Firenzeviola.it. Come annunciato fin da questa mattina dall'ATF, i tagliandi a disposizione dei supporters gigliati sono andati esauriti in pochissimo tempo e pertanto la zona riservata ai sostenitori della squadra di Montella sarà completamente piena. Il dato di 2.200 tifosi al seguito dei viola è certamente il più alto registrato in questa stagione e ricalca perfettamente quello collezionato dai tifosi dell'Atalanta in occasione della gara d'andata al Franchi del 27 febbraio, quando da Bergamo il "formaggino" del Franchi fu preso d'assalto da 2.314 sostenitori nerazzurri (ovvero la capienza massima dello spicchio dello stadio).