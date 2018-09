© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante viola Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Il Napoli non è lo stesso dello scorso anno anche se resta una grande squadra. Se la Fiorentina parte bene può mettere in difficoltà la squadra di Ancelotti. Le parole di Andrea Della Valle? Per ricucire il rapporto con i tifosi bisogna incontrarsi, sarebbe giusto arrivare ad un punto d'incontro".