La sfida ha un'importanza incalcolabile, ma i giocatori del Genoa impegnati questa sera al Franchi contro la Fiorentina non hanno dimenticato chi non c'è più. E infatti durante il riscaldamento gli uomini di Cesare Prandelli hanno indossato tutti la maglia numero 13 in onore di Davide Astori. Un gesto bello e non certamente scontato, soprattutto vista la tensione che circonda questa sfida.