Fiorentina, Gerson è una sorpresa. Il gol per smentire Sabatini

© foto di Giacomo Morini

All'interno dello spazio de La Gazzetta dello Sport odierna dedicato al fantacalcio, tra le piacevoli novità del campionato viene segnalato il brasiliano Gerson. Portato in Italia da Walter Sabatini, anche se lo stesso ds recentemente lo criticò in un'intervista, il gol al Chievo può essere un primo bacio per chiedere scusa.