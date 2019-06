Fiorentina, Guetta: “ Della Valle, Commisso e la comunicazione”

Come sempre in estate siamo ad aspettare la Fiorentina prossima e futura, solo che stavolta voliamo alti con la fantasia e nulla sembra fermarci.

Da Ibra in attacco a Totti in società, magari insieme a Batistuta e Antognoni, costruiamo ogni giorno i nostri sogni, spesso basandoci più sui nomi che sulla funzionalità della squadra, ma è bello così.

Ci stiamo riprendendo il calcio nel senso più ludico del termine, dopo esserci avvelenati molte stagioni con le plus valenze e i buchi di bilancio.

Anch’io ho colpevolmente contribuito alla creazione di quel clima, lo capisco meglio adesso che stiamo andando verso un’epoca nuova e l’ho fatto perché non mi sono mai liberato completamente dai fantasmi del fallimento del 2002.

E’ come avere avuto un gravissimo incidente stradale: dopo qualche mese torni a camminare, ma il trauma te lo porti dentro per moltissimo tempo e quando risali in macchina guidi sempre con il retro pensiero che ti possa succedere di nuovo.

Ecco perché ho sempre privilegiato l’andatura a 80 chilometri orari al rischio di finire fuori strada con proprietà improbabili e avventurose.

Ho comunque una quasi certezza: se Commisso e Barone avessero ottenuto gli stessi risultati dei Della Valle, l’impatto col popolo viola sarebbe stato molto diverso, perché la comunicazione è al centro di tutto, specialmente nel calcio.

E gli americani queste cose le conoscono benissimo.