Fiorentina, Guetta: fantastici!

Fonte: David Guetta.it

© foto di Federico De Luca

Questa striscia di 6 vittorie vale almeno quanto il primo posto della gestione Sousa per una serie di motivi, il più importante dei quali è che la squadra è molto più debole.

Infatti “costa” quasi la metà di stipendi e siccome nel calcio, come nella vita, nessuno regala niente, il dato è oggettivo.

Si vede che giocano con qualcosa in più, che sanno di essere in qualche modo nella storia, purtroppo.

Due giocatori su tutti: Simeone e Sportiello, i più contestati appena un mese fa, ma questo è il bello del calcio: chi ha detto che si debba sempre e per forza essere coerenti?