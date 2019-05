Fiorentina, Guetta: “Giudizio desolante sull’operato di Corvino”

Fonte: Davidguetta.it

Ecco quanto scritto da David Guetta sul suo blog sulla gestione di Corvino

“Ci sarebbero due provvedimenti da prendere: il ritiro, che però il tecnico considera controproducente, e le dimissioni di Corvino, che però non ci pensa nemmeno lontanamente e quindi siamo al nulla cosmico.

Infine una riflessione: un dirigente calcistico, un direttore dell’area tecnica, non si giudica solo per gli acquisti e le cessioni, ma anche per come gestisce la squadra e lo staff tecnico durante la stagione e qui davvero la situazione è se possibile ancora più desolante della classifica.”