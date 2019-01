© foto di Federico De Luca

Lo ha chiesto Pioli ai giornalisti in sala stampa e la mia risposta sarebbe stata sì, mi sono divertito, ma solo perché abbiamo vinto.

Partita folle in cui abbiamo certificato il cambio di destinazione di questa squadra: non più forte in difesa e parecchio debole in attacco, ma in questo momento il suo esatto contrario.

Chiesa è più di un quarto di tutta la Fiorentina: sta crescendo in modo esponenziale ed è inutile farsi troppe domande sul futuro, che per lui sarà comunque fantastico.

Vorrei sottolineare il settimo gol di Benassi su azione, meglio del molto giustamente celebrato Veretout l’anno scorso, mentre in questa stagione il francese mi pare piuttosto in calo.

Male Pezzella e ancora Vitor Hugo, ancora ispirato Muriel che con Lafont ha riproposto il ciuffiano Ciribé, peccato per lo scavetto fuori misura, ma abbiamo vinto e alla fine va (più o meno) bene tutto.