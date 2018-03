Fiorentina, i convocati di Bigica per la Viareggio Cup

Fonte: ViolaChannel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la lista in ordine alfabetico dei giocatori della Fiorentina Primavera per la Viareggio Cup: Brancolini, Ceccacci (prestito), Chiorra, Corigliano, Diakhate, Dutu, Faye, Ferrarini, Ghidotti, Gorgos, Gori, Hristov, Kasse, Lakti, Longo, Luci, Maganjic, Marozzi, Meli, Mosti, Pinto, Purro, Ranieri, Simonti, Sottil, Toure Diawara, Valencic, Visentin (prestito).

Questa invece a lista dei viola impegnati con le rispettive Nazionali nel periodo del Torneo: Brancolini Federico Under 17 (Rad. Elite Round) dal 27/02 al 14/03/2018, Cerofolini Michele Under 19 (Rad. Elite Round) dall'11/03 al 27/03/2018, Gori Gabriele Under 19 (Rad. Elite Round) dall'11/03 al 27/03/2018, Sottil Riccardo Under 19 (Rad. Elite Round) dall'11/03 al 27/03/2018, Hristov Petko Under 19 (Bilgaria) (Rad. Elite Round) dal 15/03 al 28/03/2018.