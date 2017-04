Fiorentina, i convocati di Sousa per il Palermo: out G. Rodriguez, c'è Tomovic

Match importante in questa 34a giornata di Serie A per la Fiorentina, che domani sfiderà in trasferta il Palermo con l'obiettivo Europa League tornato raggiungibile dopo la vittoria sull'Inter.

Nel frattempo, prima della partenza per la Sicilia, il tecnico Paulo Sousa ha ufficializzato l'elenco dei convocati: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Valero Borja, Vecino.