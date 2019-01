© foto di Insidefoto/Image Sport

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida del Franchi contro la Roma in Coppa Italia (fischio d'inizio alle 18.15). Nell'elenco non compare Eyserric (il francese sta per trasferirsi al Nantes). Questa la lista completa:

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella,

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Norgaard, Gerson, Veretout

Attaccanti: Chiesa, Mirallas, Muriel, Pjaca, Simeone, Thereau