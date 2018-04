Fiorentina, i convocati per Roma: out Thereau. C'è il giovane Sottil

© foto di Giacomo Morini

Questi i convocati della Fiorentina per la trasferta di Roma. Out Thereau e Badelj per infortunio e Chiesa per squalifica, c'è la prima convocazione di Sottil: Benassi, Biraghi, Cerofolini, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Saponara, Simeone, Sottil, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo.