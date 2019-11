Fonte: Firenzeviola.it

Finisce 5-1 l’amichevole del Franchi tra la Fiorentina e la Virtus Entella, coi viola che rifilano una “manita” ai liguri davanti a circa 500 spettatori. Dopo un primo tempo divertente conclusosi sul 3-0 (reti di Ghezzal, Benassi e Boateng), nella ripresa i viola sempre con il 4-3-3 trovano prima il poker sempre con l’esterno ex Leicester (azione personale con tiro ad incrociare sul secondo palo) e poi la cinquina con Lirola, che con una discesa sulla destra si presenta a tu per tu con il portiere ospite e fa 5-0. Nel finale dentro tanti primavera: Fiorini, Pierozzi, Simonti e Dutu. L’Entella trova la via del gol a ridosso del triplice fischio finale con De Luca, che sfrutta un errore di impostazione di Fiorini e batte Terracciano.