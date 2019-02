Fiorentina, il fratello di Pezzella: "Tornerà presto. Non sente il dolore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bruno Pezzella, fratello del capitano della Fiorentina, German, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Abbiamo visto tutti in casa la partita di German e ho sofferto molto quando l’ho visto infortunato, ma vederlo rimanere in campo mi ha dato fin da subito un po’ di tranquillità. Gli esami che ha effettuato hanno sancito che per fortuna il guaio che ha avuto non era grave come sembrava in un primo momento ma confesso che quando ho visto la sua faccia durante la partita con il Napoli abbiamo avuto tutti un po’ di paura in famiglia”.

Quando crede che potrà tornare a giocare German?

“I tempi non li conosco ma, sapendo che tipo è mio fratello, scommetto che farà di tutto per tornare in campo il prima possibile. Ha già dimostrato che può giocare con il dolore: certi fastidi lui non li sente nemmeno. Per cui sono convinto che al più presto lui sarà di nuovo sul rettangolo verde”.

Ha parlato con lui in queste ore? Come lo ha sentito?

“Sì, ci sentiamo tutti i giorni. Mi ha detto che i medici stanno lavorando tutti i giorni con lui per farlo tornare a giocare quando sarà possibile, senza però precorrere i tempi. Per infortuni come il suo di solito si sta fuori due mesi ma io lo conosco… è impossibile che stia fuori così tanto, farà di tutto per tornare in campo presto. Speriamo bene davvero”.

Quella attuale sembra essere la stagione della sua consacrazione: è d’accordo?

“Sì, German sta giocando benissimo. Lui a Firenze si sente a casa e questo si vede quando gioca. Quando parlo con lui, mi racconta sempre di come sia bello il gruppo della Fiorentina, di come sia grande lo spirito di voler lottare fino alla fine in ogni partita. Per i tifosi vedere dettagli del genere è a mio avviso una delle cose più belle, al di là dei risultati che poi si ottengono”.