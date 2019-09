© foto di Federico De Luca

Parlando dal palco dell'evento organizzato con gli sponsor, Rocco Commisso è tornato sulla questione stadio: "Il sindaco è qui stasera, e dal giorno in cui mi ha messo il giglio sulla giacca, è sempre con me! (rivolgendosi al sindaco) Nardella, si deve fare lo stadio! Firenze merita di avere un bellissimo stadio... Quasi nuovo. O nuovo, o comunque ristrutturare l'Artemio. L'incoraggiamento che ha avuto la squadra è stato incredibile, quella coreografia non l'ho vista fare da nessun altra parte in Italia!".