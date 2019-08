Fiorentina, il Sindaco di Firenze non ha dubbi: "Lo stadio nuovo si farà"

© foto di Federico De Luca

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così dopo l'incontro con Commisso in ambito nuovo stadio: "Ringrazio Rocco per essere venuto, è la seconda volta che parliamo dello stadio. Abbiamo fatto un incontro positivo, vedendo tutte le opzioni, gli aspetti tecnici, la durata, gli investimenti... Oltre a studiare i vari esempi che abbiamo in Italia. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti: sono felice e ottimista che in tempi brevi troveremo la soluzione migliore. Fast, fast, fast: questo è il primo obiettivo. Nuovo incontro? Ci sentiamo ogni giorno con i collaboratori di Rocco, non ci diamo date. Uno dei prossimi step sarà quello di verificare alcuni aspetti dalla soprintendenza. La cosa importante è che lo stadio si fa, che sia la ristrutturazione del Franchi o nuovo. Paragoni con i DV? Non ne faccio, ora c'è una nuova proprietà e lavoriamo con i suoi metodi. Posso solo dire che lo stadio a Firenze si farà". Lo riporta FirenzeViola.it.