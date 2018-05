Fiorentina, il sindaco Nardella: "Questo è l'anno decisivo per lo stadio"

© foto di Federico De Luca

A Tele Iride il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato le tematiche relative al nuovo stadio: "Ho ascoltato con grande interesse le parole di Gino Salica, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sappiamo bene che si tratta di un'opera complessa in quanto nuova e non da sostituire, e che è necessario rispettare tutte le prescrizioni di tutela dell'ambiente e del territorio. Ma stiamo continuando a fare passi in avanti: il Comune per quanto riguarda le norme urbanistiche che consentono lo spostamento della Mercafir a Castello, mentre la Fiorentina per quanto concerne la realizzazione del progetto definitivo. Dobbiamo andare in parallelo, non possiamo consentire che l'uno ritardi a scapito dell'altro. Termine fissato? Questo è l'anno decisivo. Porteremo in giunta nelle prossime settimane la doppia delibera, quella che riguarda la variante di Castello che consentirà lo spostamento della Mercafir, e quella che darà la valutazione sullo stato di avanzamento della progettazione da parte della Fiorentina. Tracceremo così una squadra definita dalla quale non potremo sviare".