Fiorentina, il sindaco Nardella sul caso Mazzoleni: "Intervenga l'AIA"

Cristiano Ronaldo, ecco il verdetto: un turno di squalifica in Champions

Una sola giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo. Questa la decisione della UEFA dopo il cartellino rosso ricevuto dal portoghese nella sfida di Champions League contro il Valencia. CR7 non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri per il match di martedì prossimo all'Allianz...