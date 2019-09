Fiorentina, il sindaco Nardella sul nuovo stadio: "Ormai ci siamo"

© foto di Federico De Luca

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Sky Sport toccando molteplici argomenti legati alla Fiorentina, partendo dalla tanto auspicata realizzazione del nuovo stadio: "Un regalo a vicenda che ci possiamo fare con Commisso è realizzare il nuovo stadio nei miei 5 anni di mandato. Stiamo analizzando tutti i punti, poi tra qualche settimana con la Fiorentina diremo qual è la strada da intraprendere. Ormai ci siamo".

Passando all'attesa per la sfida contro la Juve, il primo cittadino fiorentino prosegue: "È sempre una partita speciale per noi quest'anno ancora di più perché è il battesimo per la nuova proprietà, ma è sempre il match clou del campionato. Se penso a chi potrebbe essere decisivo, dico Ribery. O Chiesa: abbiamo i campioni per metterli in difficoltà".

Cos'ha prodotto l'acquisto di Ribery? "L'arrivo di Ribery ha posizionato la Fiorentina in una posizione di immagine internazionale e devo dire che negli ultimi anni la Serie A ha aumentato il proprio valore a partire dall'acquisto di Cristiano Ronaldo in poi".

Sfida delle donne contro l'Arsenal? "Noi come sapete siamo stati tra i primissimi a credere nelle donne. Grazie ai Mondiali il calcio femminile in Italia è stato sdoganato. C'è emozione per questa sfida contro un club blasonatissimo che ha dimostrato anche nel calcio femminile di fare bene".