© foto di Federico De Luca

Come riporta sulle sue pagine Tuttosport l'arrivo in Italia del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è atteso per mercoledì, con il patron che sarà a Milano per seguire la squadra in Coppa Italia contro l'Inter. Ed è proprio con l'arrivo del presidente che potrebbe entrare nel vivo il mercato della Fiorentina. Quelle trattative che sono attualmente bloccate potrebbero sbloccarsi.