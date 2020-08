Fiorentina, in attesa del prossimo mercato è un'ultima da capitano per Chiesa

Mentre le voci sul suo futuro continuano a tener banco, in questa ultima giornata di campionato della Fiorentina c'è un riconoscimento per Federico Chiesa, che per l'occasione veste la fascia da capitano, visto che il designato per il ruolo German Pezzella è soltanto in panchina.