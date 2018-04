Fiorentina, in bilico il rinnovo dello sponsor Folletto

La Gazzetta dello Sport di oggi si sofferma anche sul capitolo Main Sponsor per quanto riguarda la Fiorentina. Il rapporto della società viola con "Folletto" è ottimo e ha prodotto buoni risultati in questi anni, ma potrebbe finire presto. Niente di definitivo ancora - scrive la rosea - ma la possibilità che non venga rinnovato il contratto è concreta.