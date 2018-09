Fiorentina, in programma un'amichevole per giovedì prossimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Amichevole programmata per la Fiorentina il prossimo 4 ottobre. E' quanto anticipa Repubblica in edicola oggi. Giovedì prossimo infatti alle 15 la Viola affronterà in amichevole la Nuova Santegidiese dello sponsor Re-HasH. Prima della gara visita al Museo del calcio e al centro sportivo Davide Astori.