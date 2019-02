© foto di Federico Gaetano

"Non è mai rigore". Il Corriere dello Sport boccia Abisso, direttore di gara di Fiorentina-Inter, nella sua moviola. "Tocco di Chiesa, pallone nettamente sul petto di D’Ambrosio. Fosse andato anche sul braccio sinistro, lo stesso è parallelo e vicino al corpo. Mai rigore. Per tutti (VAR compreso), non per Abisso".