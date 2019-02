© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moviola di Fiorentina-Inter su La Gazzetta dello Sport. Una gara da record, 101', che passa alla storia di questo campionato come il più grande cortocircuito tra arbitro sul campo e arbitro alla Var. Un impazzimento di cui fa le spese l’Inter, privata di due punti nella corsa Champions per una scelta ostinatamente sbagliata del direttore di gara, Abisso di Palermo, che concede nelle ultimissime battute della partita un calcio di rigore alla Fiorentina: fischiato in tempo reale con molta precipitazione e confermato dopo una lunga review.