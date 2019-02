© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bufera di rigore per la sfida di ieri di Firenze. Tuttosport parla di un'Inter "viola di rabbia con il VAR". Il tecnico Spalletti furibono per la decisione di Abisso che non cambia parere nemmeno dopo aver guardato il video. Il giudizio del quotidiano è chiaro: non sembravano esserci dubbi e l'errore è grave e ha scatenato la rabbia dell'Inter.