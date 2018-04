Fiorentina, ipotesi 4-2-3-1 per Pioli con Dias al posto di Dabo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre Simone Inzaghi sta decidendo se schierare o meno Ciro Immobile dal 1', Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio sul modulo con cui schierare i suoi al Franchi. Il tecnico viola potrebbe anche tornare al 4-2-3-1 con l'inserimento di Gil Dias al posto di Bryan Dabo e in questo caso sarebbero Veretout e Benassi ad agire in mediana con il giovane portoghese a destra e Federico Chiesa a sinistra. Ancora aperto il ballottaggio tra Saponara ed Eysseric per il ruolo di trequartista.