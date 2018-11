Fiorentina, ipotesi ritiro invernale: dirigenti viola a Malta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina sta pensando sempre più seriamente di far trascorrere ai calciatori della sua prima squadra un periodo di ritiro a gennaio, emigrando così verso luoghi più caldi per permettere al gruppo agli ordini di mister Pioli di continuare ad allenarsi sempre al massimo e, perché no, anche di permettere ai ragazzi di integrarsi ancor meglio l'un l'altro. Si diceva che Malta sembrava essere la meta prediletta dai dirigenti viola, in vantaggio sulla concorrenza formata da alcune località spagnole. Ma l'isola situata a Sud dell'Italia pare aver decisamente sbaragliato la concorrenza dato che proprio oggi alcuni dirigenti, capeggiati dal team manager Alberto Marangon, sono sbarcati in territorio maltese per provare a chiudere un accordo, e stasera incontreranno il club prescelto per ospitare la manifestazione. Lo riporta Firenzeviola.it.