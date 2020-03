Fiorentina, Joseph Commisso: "Forza Italia, insieme supereremo questo virus"

Joseph Commisso, consigliere viola nonché figlio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha pubblicato un post con tanto di video su Facebook in cui esprime solidariterà agli italiani direttamente da... Firenze: "Forza Italia! Sono con te, Italia, fino in fondo! Da settembre 2019 vivo a Firenze e ora sono in quarantena autonoma qui! Sono rimasto qui per stare con la gente della Fiorentina, di Firenze e dell'Italia! Molti anni fa sono diventato un cittadino italiano con il mio nome di nascita "Giuseppe". Un motivo importante per farlo è stato perché un giorno il mio sogno era vivere in Italia. Io amo l'Italia! Sono qui con voi! Sono sano. Combatteremo questo virus insieme e lo supereremo!"