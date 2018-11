Fiorentina-Juve, CR7 da solo due volte meglio del tridente viola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il primo dato che salta all’occhio alla vigilia di Fiorentina-Juventus è la differenza di fatturato dei rispettivi attacchi. Cristiano Ronaldo da solo ha segnato 9 gol in campionato (di cui 6 nelle ultime 6 giornate, in cui ha esultato contro tutte le rivali della Juve a parte il Cagliari), il tridente titolare della Fiorentina, composto da Chiesa, Simeone e Pjaca, solamente 5. Il dato della squadra di Pioli non è particolarmente brillante su 13 giornate: Chiesa è fermo a due gol come Simeone, mentre il grande ex Pjaca ha fatto centro solo contro la Spal il 22 settembre. Se domani giocasse Gerson in avanti, cambierebbe poco: anche il brasiliano ha segnato un gol. Se prendiamo in considerazione tutti gli attacchi della serie A, nessuno ha fatto peggio: anche il Chievo arriva a 5. Il trio che anima il «4-3-casino» della Juventus, ovvero Dybala-Mandzukic-CR7, ne ha segnati 17.