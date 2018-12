Come riporta questa mattina La Nazione, rischia di restare ignoto l'autore delle scritte che alla vigilia di Fiorentina-Juventus offesero Gaetano Scirea e i caduti dell'Heysel. Le telecamere di sorveglianza infatti non avrebbero fornito elementi utili ad identificare gli autori delle scritte sulla centralina elettrica di Viale Paoli. Gli accertamenti della Digos non sono ancora conclusi, ma senza una telecamera che abbia ripreso l'atto resta molto difficile risalire alll'autore delle scritte. L'unica cosa che gli inquirenti hanno potuto fare è stato restringere il periodo in cui possono essere state compiute le scritte: al massimo due giorni prima della partita, visto che lì erano stati fatti dei sopralluoghi. Anche il 'font' suscita qualche dubbio, perché molto più simile a quello usato dalle frange di destra degli Ultras che a quello dei tifosi viola, notoriamente di color rosso o viola.