Fiorentina, l'Asl blocca i nazionali? Dall'Argentina: pronto un volo per Quarta se sarà negativo

Nonostante la scelta dell’Asl Toscana di bloccare tutti i tredici nazionali della Fiorentina, dopo la recente positività al Covid-19 di Callejon e la bolla imposta a tutto il gruppo squadra, l’Argentina non ci sta ed è pronta a dare battaglia pur di mettere a disposizione Lucas Martinez Quarta del ct Scaloni per i prossimi impegni dell’Albiceleste: come spiega la versione online del noto quotidiano Olé, qualora il tampone effettuato oggi dal difensore dovesse risultare negativo, l’AFA (la Federazione argentina) si muoverebbe garantendo al calciatore la possibilità di volare con un areo privato in Sudamerica. Il tutto, però, passa dalla volontà dell’Asl, che se rimarrà ferma nei suoi propositi non concederà all’ex River la possibilità di aggregarsi alla sua Nazionale.