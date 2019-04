Fiorentina, l'ex Amoruso: "Puntare su Simeone l'errore più grande"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato così dei viola a pochi giorni dalla sfida con l'Atalanta in Coppa Italia: "Le novità portate da Montella non sono molte, ma evidenti. Uno di questi per esempio è il fatto che Veretout sia più nel vivo del gioco e che le azioni passino tutte da lui. La posizione di Chiesa più avanzata è un altro aspetto positivo, così come il suo stato di forma. Come si batte l'Atalanta? Serve una prestazione maiuscola della difesa che quest'anno ha concesso molto. Il secondo tempo sarà determinante perché la Dea di solito nella ripresa dà il meglio di sé. Simeone? Secondo me puntare tutto su di lui per l'attacco è stato l'errore più grande della Fiorentina. Anno scorso ricevevo solo critiche, ma l'ho sempre detto: non sarà mai un bomber".