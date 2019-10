Fiorentina, l'ex Battistini: "Montella ha trovato il modulo giusto"

Sergio Battistini, doppio ex di Fiorentina e Brescia ha così parlato della sfida di lunedì sera ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Le Rondinelle con Balotelli mi hanno fatto un'ottima impressione e anche contro il Napoli non meritavano la sconfitta, giocano un bel calcio. Purtroppo in Serie A serve la compattezza e non solo il bel gioco per salvarsi anche se Corini predilige la fase offensiva. In ogni modo la Fiorentina deve stare attenta soprattutto a giocatori interessanti come Tonali e Donnarumma. I viola sono in grande forma e Montella sembra aver trovato il modulo giusto visto che così Ribery e Chiesa possono rendere al meglio negli spazi lunghi. C'è euforia, ogni giocatore ha fiducia nelle giocate che prova e con il Milan è stato evidente. La classifica li vede vicini alle posizioni di Europa. Ribery? Non pensavo avesse un impatto simile. E' un grandissimo professionista, sta facendo la differenza ed è anche di esempio per i più giovani".