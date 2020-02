Fiorentina, l'ex Bressan: "Chiesa eccezionale, ora si sta riprendendo. Iachini il tecnico giusto"

vedi letture

Mauro Bressan, da ex viola, ha inquadrato i temi di Udinese-Fiorentina e non solo ai microfoni di Radio Sportiva: "Udinese-Fiorentina gara tosta, i friulani sono ostici in casa. Giocano per salvarsi, ma sono una squadra arcigna e per i viola non sarà facile. Iachini sta facendo bene ed è il tecnico giusto per i viola. Ora tutti vogliono mettersi in mostra".

Su Chiesa: "Giocatore eccezionale, indiscutibile. Ha avuto un periodo di appannamento ma ora si sta riprendendo. Ho giocato con Enrico, aveva tanta voglia di correre e quando puntava la porta faceva sempre gol, gli piaceva di più avere il pallone fra i piedi. Federico è generoso e può creare grande fastidio alle difese avversarie".