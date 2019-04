Fonte: Firenzeviola.it

La Fiorentina mostra la foto di Lindsey Vonn che posa con la maglia della squadra viola, durante un galà di beneficenza per la sua fondazione nei giorni scorsi. L'ex campionessa di sci in queste ore invece è convalescente dopo una piccola operazione, cosi la Fiorentina ha approfittato anche per farle gli auguri di guarigione: "Maglia speciale per la regina dello sci Lindsey Vonn che ha ricevuto ed esposto orgogliosamente la tenuta da gioco della Fiorentina con il numero 1 (di cui ha dichiarato più volte di essere simpatizzante) . Grande impegno a favore dell'istruzione e della cultura sportiva, anche fuori dalle piste da sci con la Fondazione che porta il suo nome. In bocca al lupo di pronta guarigione a Lindsey che attraverso i suoi canali social ha fatto sapere di stare bene dopo un intervento chirurgico effettuato qualche ora fa", scrive la Fiorentina sul suo sito ufficiale.