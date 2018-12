Fiorentina, l'ex Cois: "Pjaca è l'ombra di se stesso, ha deluso tutti"

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois, ha parlato del momento viola ai microfoni di Radio Blu: "Veretout? Pioli è stato costretto ad adattarlo perché non ha altri giocatori in rosa in grado di giocare come regista. Se ai viola togliamo Chiesa in fase offensiva diventa nulla. Simeone? Domenica si è sbloccato, solitamente quando accade l'attaccante torna a segnare. Pjaca? È l'ombra di se stesso, ha deluso tutti ed è molto in difficoltà"